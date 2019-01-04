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Охрана, «полиция», автоматы: Так «ДНР» Пушилин встретил Новый год
04.01.2019 12:47
В неподконтрольном украинским властям Донецке «глава ДНР» Денис Пушилин встретил Новый год на площади Ленина. Кадры опубликованы местным телеканалом.
Пушилина в полночь окружали охранники и «полицейские», вооруженные автоматами. «Глава ДНР» фотографировался с детьми и другими желающими.
Пользователи соцсетей критично восприняли эту новость:
- «Ремонт Донецк»: «Жизнь у человека удалась»;
- Роман: «В кафе б какое зашел»;
- Людмила: «Даже комментировать не хочется. Неприятен и все»;
- Дмитрий: «И не боится к людям подходить»;
- Анна Х.: «А чего только в Донецке – нет других городов? Может, стоило приехать 1-3-го в другие города?»;
- Лилия: «А представьте себе, как ему было страшновато, наверное»;
- Маришечка: «Я б такую главу... выгнала бы с**ной метлой!»;
- Анна С.: «Захар лучше был»;
- Егор: «Пушилин радуется, что всех развел»;
- Влад: «Вождь ДНР в людях».
Есть и те, кто положительно оценил действия «главы ДНР». «Классная елка. Глава – молоток», – считает Денис.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, новый год, ДНР, Пушилин
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