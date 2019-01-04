Польша предлагает расширить «нормандский формат» и назначить посла генсека ООН по Украине

04.01.2019 14:15

Глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил назначить посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины.



Об этом сообщает zi.dn.ua с ссылкой на издание Handelsblatt.



«Я предлагаю назначить специального посланника генерального секретаря ООН для Украины. Я думаю, что к так называемому "нормандскому формату" (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так», - убежден Чапутович.



«Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, - ред.), а не другие страны», - добавил дипломат.



Как известно, в декабре прошлого года в МИД РФ заявили, что встреча нормандской четверки бессмысленна, поскольку не выполнены обязательные условия для ее проведения.



Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе могут принять участие военнослужащие из Швеции, Австрии, Финляндии, Турции, Сербии и Беларуси.