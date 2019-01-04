«Стрельбе обучал россиянин с позывным «Грузин»: СБУ задержала члена НВФ «ДНР»

04.01.2019 13:16

Сотрудники Главного управления военной контрразведки ГКР СБУ совместно с военнослужащими ВС Украины задержали на линии разграничения члена НВФ «ДНР». Такая информация и видео допроса опубликованы на сайте СБУ.

Устновлено, что уроженец Горловки присоединился группировке «ДНР» в сентябре 2014 года. Его назначили на «должность» пулеметчика так называемой «народной милиции».

«Периодически проводились стрельбы в районе дач, нес службу на терриконе в качестве наблюдателя за передвижением сил противника», — сообщил задержанный.

В феврале 2015 года его назначили оператором ПТУР (противотанковая управляемая ракета). Он «нес службу» на блокпосту в окрестностях Горловки.

«Подготовку по стрельбе, обучение проводил россиянин с позывным «Грузин», — рассказал наемник.

В июне 2018 года задержанный вернулся на «должность» пулеметчика в одно из подразделений НВФ.

Сейчас проводятся следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по ч.1 статьи 258−3 «Создание террористической группы или террористической организации» УК Украины.

Источник: https://donpress.com