- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Война на Донбассе может длиться еще несколько лет, – политолог15:06
- Из Покровска в Харьков запустят новый поезд14:55
- Ситуация на Донбассе: к чему стоит готовиться в январе14:45
- Польша предлагает расширить «нормандский формат» и назначить посла генсека ООН по Украине14:15
- «Стрельбе обучал россиянин с позывным «Грузин»: СБУ задержала члена НВФ «ДНР»13:16
- Охрана, «полиция», автоматы: Так «ДНР» Пушилин встретил Новый год12:47
- Апокалиптические кадры войны под Авдеевкой появились в Сети: работает "Третья сила" 11:38
Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт
Известный на весь мир украинский боксер рассказал о своей поездке на Восток Украины и отказе от гражданства страны-агрессора.
Абсолютный чемпион мира Александр Усик неоднократно ездил на Донбасс к украинским бойцам.
Украинский богатырь признается, что воины ВСУ, которые защищают родную землю от агрессора, вызывают у него восхищение, передает "Диалог.UA".
Спортсмен отметил, что украинские военные находятся в невероятно сложных условиях, где умирают люди.
Также Усик заверил, что он патриот своей страны и не откажется от гражданства Украины, несмотря на заманчивые предложения от других стран получить их паспорт, в том числе и от страны-оккупанта. Спортсмен заявил, что он всегда будет оставаться украинцем и желает процветания своей родине.
Лучший боксер 2018 года прокомментировал и многочисленные выпады в его адрес относительно боя с Гассиевым в Москве. Усик отметил, что в столицу РФ он поехал за чемпионским титулом, который завоевал под украинским флагом.
Ранее спортсмен сделал неожиданное заявление насчет украинского языка. Также Усик удивил всех ответом на вопрос, скучает ли он по аннексированному Крыму.
Теги: Донбасс, спорт, гражданство, Александр Усик, боксер, ВСУ
- Усик сделал заявление о своем будущем сопернике
- Александр Усик одержал победу над Джонни Мюллером (ВИДЕО)
- Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины
- Российский боксер Гассиев готов к реваншу с Усиком
- Луис Адриано: Я готов сменить паспорт, если меня позовут в сборную Украины
- Зрители в шоке! Боксер сбежал с ринга сразу после начала боя. ВИДЕО
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Война на Донбассе может длиться еще несколько лет, – политолог15:06
- Из Покровска в Харьков запустят новый поезд14:55
- Ситуация на Донбассе: к чему стоит готовиться в январе14:45
- Польша предлагает расширить «нормандский формат» и назначить посла генсека ООН по Украине14:15
- «Стрельбе обучал россиянин с позывным «Грузин»: СБУ задержала члена НВФ «ДНР»13:16
- Охрана, «полиция», автоматы: Так «ДНР» Пушилин встретил Новый год12:47
- Апокалиптические кадры войны под Авдеевкой появились в Сети: работает "Третья сила" 11:38
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно11:00
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт 17:38
- Трудовой стаж: кого из украинцев коснутся изменения в 2019-м17:25
- Бойцы ООС "задали жару" оккупанту в последний месяц 2018 года - офицер ВСУ подсчитал потери армии РФ17:10
- В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ16:47
- Народный синоптик дал подробный прогноз погоды на 2019 год16:30
- Порошенко сделал важное заявление по предстоящим выборам президента16:16
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- ПриватБанк оказался в центре нового скандала: «обязали платить»15:41
- Появилось пророчество покойного Немцова о Тимошенко - все стало на свои места: уникальные кадры15:20
- Война на Донбассе может длиться еще несколько лет, – политолог15:06
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость14:33
- Эта привычка может спровоцировать облысение12:30
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- Медики назвали причины утренних мигреней08:00
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал