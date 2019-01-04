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Архив - Донецкая область

В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ

04.01.2019 16:47
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В «ДНР» ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников ОБСЕ

Вблизи неподконтрольного украинским властям Донецка члены незаконных вооруженных формирований ограничивали проезд и оскорбляли сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете международной организации.

«2 января на подъезде к н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль миссии и отказали в проезде далее, ссылаясь на то, что этот район является "военной территорией". Два других вооруженных члена вооруженных формирований словесно оскорбляли сотрудников СММ, пребывавших во втором автомобиле», – говорится в отчете.

«После того, как автомобили миссии отъехали на 500 м, те же два члена вооруженных формирований последовали за патрулем СММ и агрессивно сказали: "Последний раз говорю, уезжайте отсюда". После этого патруль миссии покинул данный район», – проинформировали в СММ ОБСЕ.

Кроме того, 31 декабря члены вооруженных формирований «ЛНР» требовали от патрулей СММ ОБСЕ покинуть районы в пункте пропуска на границе и на железнодорожной станции «Красная Могила» в Вознесеновке (Луганская обл.).

Как сообщалось ранее, в неподконтрольном украинским властям Славяносербске (Луганская обл.) наблюдатели СММ ОБСЕ в среду, 2 января, зафиксировали повреждения здания пожарной станции, вызванные стрельбой, а на неподконтрольной Украине территории Донецкой области – повреждения в одной из квартир жилого дома в Докучаевске. Под обстрел вблизи неподконтрольного украинским властям Луганска попал беспилотник СММ ОБСЕ.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
 
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