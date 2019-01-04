Последние новости раздела
- В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках07:13
- Метели и гололед на Донетчине: ГСЧС советует водителям воздержаться от поездок. ВИДЕО22:31
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину21:59
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"21:30
- Боевики на Донбассе проведут ротацию, - разведка20:31
- Очередная партия уголовников с России19:58
- Главари НВФ опубликовали «видеопризнание» пленного бойца ВСУ. ВИДЕО19:32
- Донецк наводнили фальсифицированным алкоголем19:01
- В пропуске через КПВВ на Донбассе за сутки было отказано 47 лицам17:58
- За прошедшие сутки ни один украинский армеец не пострадал. У противника — потери17:27
В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках
04.01.2019 07:13
Во временно оккупированном Донецке на улицах Артема и Университетской боевики «ДНР» проверяют молодых людей, стоящих на остановках. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
На центральных улицах временно оккупированного Донецка – Артема и Университетской – боевики «ДНР» останавливаются на остановках и обыскивают молодежь. Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Донецк, внимание! Дыроменты (ДПС) на «приусе» ездят по Артема-Университетской, останавливаются на остановках и шмонают молодежь»,
«В друг у кого-то танк в кармане?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, остановка, обыск, ДНР, боевики, ОРДО
Читайте также:
- Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили
- Боевики «ДНР» арестовали одного из своих «командиров» - «Шаман»
- Боевики «ДНР» на блокпостах тщательно обыскивают молодых мужчин
- Боевики «ДНР» на блокпостах под Горловкой обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают из машины
- Вооруженные боевики «ДНР» обыскивают автомобили наблюдателей СММ ОБСЕ
- В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках07:13
- Метели и гололед на Донетчине: ГСЧС советует водителям воздержаться от поездок. ВИДЕО22:31
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину21:59
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"21:30
- Боевики на Донбассе проведут ротацию, - разведка20:31
- Очередная партия уголовников с России19:58
- Главари НВФ опубликовали «видеопризнание» пленного бойца ВСУ. ВИДЕО19:32
- Донецк наводнили фальсифицированным алкоголем19:01
- В пропуске через КПВВ на Донбассе за сутки было отказано 47 лицам17:58
- За прошедшие сутки ни один украинский армеец не пострадал. У противника — потери17:27
- «Команду Зеленского» заподозрили в махинациях со счетчиком07:25
- В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках07:13
- Россия стягивает войска в оккупированный Крым, раскрыты истинные масштабы23:46
- Метели и гололед на Донетчине: ГСЧС советует водителям воздержаться от поездок. ВИДЕО22:31
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину21:59
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"21:30
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Боевики на Донбассе проведут ротацию, - разведка20:31
- Очередная партия уголовников с России19:58
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал
- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом