В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках

04.01.2019 07:13

Во временно оккупированном Донецке на улицах Артема и Университетской боевики «ДНР» проверяют молодых людей, стоящих на остановках. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

На центральных улицах временно оккупированного Донецка – Артема и Университетской – боевики «ДНР» останавливаются на остановках и обыскивают молодежь. Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Донецк, внимание! Дыроменты (ДПС) на «приусе» ездят по Артема-Университетской, останавливаются на остановках и шмонают молодежь»,

«В друг у кого-то танк в кармане?».

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