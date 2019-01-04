В Горловке снег убирают танками

04.01.2019 20:58

Оккупационная власть Горловки, не имея техники для уборки снега и средств на ее покупку, вынуждена привлекать танки для очистки города от снега. Об этом сообщил "Ведомостям Донбасса" собственный источник в кругу т.н. «силовых ведомств ДНР».

«После Нового года выпало чуть осадков в нашей части… обратились в администрацию главного… в ответ получили, что техника вся не в пригодности — убирайте танками. Командир приказал привязать пока к БТРу лопату и убрать территорию вокруг части. Притом наша часть находится в центре города», — сообщил источник.