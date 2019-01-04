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В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
Новый президент Украины может на корне изменить ситуацию с Донбассом, и это будет во многом зависеть от избирателей, которые примут решение на выборах.
Такое мнение выразил "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.
"Самым серьезным и важным фактором в развитии ситуации между Украиной и Россией является позиция президента Украины. Сегодня его позиция – это попытка сохранить относительную стабильность. Плохую, ненужную Украине, невыгодную, но стабильность. Явно сдерживается любая активность на Донбассе. Это означает, что ситуация как была тухлой, так и остается.
Но в Украине, возможно, будет новый президент, у которого на начальном этапе может возникнуть желание как-то разрешить эту ситуацию – разрешить изменением отношений между Россией и Украиной. Могут быть и радикальные изменения. Этот вопрос во многом будет зависеть от избирателей, которые примут решение на выборах – что для них важнее: стабильность или поддержание этой точки нестабильности, в которой, конечно же, заинтересована Россия. Ведь главной задачей Путина было создание точки нестабильности и поддержание ее", - убежден эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, выборы президента
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