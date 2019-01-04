Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?

04.01.2019 21:32

27 декабря 2018, подводя итоги уходящего года, самопровозглашенный лидер непризнанной республики Д. Пушилин пытался провести прямую линию, с целью создания хоть какой-то видимости работы. Но оказалось, что линия получилась не прямая, а именно – переадресационная. Каждое обращение, вопрос или просьба было автоматически переадресовано в любое исполнительное «республиканское» звено.

Пенсии в «дыныры». Один вопрос — а хочется просто взвыть:

Денис Пушилин в ходе Прямой линии с жителями Донбасса уверенно заявил, что без развития экономики нет возможности поднять пенсии.

«Сиюминутно вопрос по пенсиям решить невозможно. После того как мы сможем поднять экономику, мы сможем решить все остальные вопросы»

— отметив, что Пенсионный Фонд только прорабатывает схему повышения пенсий в соответствии со стажем. Пятый год идёт, а схема повышения пенсий только создаётся. – «Классика!»

Вот только почитал бы что об этом реально думает народ, как старикам живётся и с чем они остались:

Один комментарий дословно:

« Людмила Козеко ответила Сергею

Сергей, не знаю с кем вы там общаетесь только по своему опыту скажу, старику моему (отцу) 76 лет у него ноги больные, ни на какую украину за пенсиями не ездит, в 14 году у него пенсия была 4 тысячи гривень, а сейчас ему платят едва 4 тысячи рублей даже по курсу 1:2 не пересчитали, его жена ей тоже за 70 лет пенсию получает 2 тыс.900 рублей и украина ей ничего не платит, лекарства стоят баснословных денег, на продукты цены космические, я мать одиночка мне пособие назначили 1 тысячу рублей…… на 1 тысячу рублей можно прокормить ребёнка???? дочка моя из болячек не вылазит, три недели болеем неделю- три дня в сад и опять на больничный, еле выживаем, никакой гуманитарки мой старик не получает…… вот она правда»

Что касается прямой линии, важно поставить акценты на повышении цен на продукты, которое произошло по причине неурожая (-44%) и злоупотребления ситуацией некоторыми предпринимателями. (Официальная версия), на что Пушилин ответил:

«Все возможные меры по стабилизации ситуации принимаются. Следующий год для наших аграриев будет значительно лучше. Для этого предпринимаются целый ряд мероприятий!»

Это только ничтожный процент высказываний о жизни, реформах, работе властей и экономике жителей «дыныры». Заранее прошу прощения за огромное количество «скринов», ибо когда обычно расписываешь это в статьи, слышно крики: «Пропаганда!»

А так – все на лицо. И эти люди, которые не побоялись высказать о своём наболевшем – это такой маленький %, а сколько комментариев удаляется, сколько запуганных, смирившихся с реальностью, сколько стариков сидит в своих домах и просто не могут, не имея возможности, хоть как-то передать и донести правдивую информацию.

А, может, «д/лнр», это произвольная «МММ» — ещё одна крупнейшая в истории россии финансовая пирамида, компания которой постепенно целенаправленно разрушает все «финансовые вклады и инвестиции». Ведь те, кто в 2014 поверили в успешность системы «дыныры/лыныры» — были не просто обманутыми, а сегодня остались нищими, живущие на стадии выживания изо дня в день.

На последок, когда главному МММ-щику во время «прямой линии задали вопрос о том, когда же студенты будут жить нормально и получать адекватные стипендии, ответ был очень перспективным и многообещающим

«Так, извините, а студентам то во все года трудно жилось. Такая студентская нелёгкая ноша!».

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Серафим Смернов

Источник: fashikdonetsk.com