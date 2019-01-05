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Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет
Сегодня утром на подконтрольных подразделениям НВФ блокпостах Донецкой области после вчерашней непогоды отмечаются небольшие автомобильные и пешие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «ДНР» людей не очень много и на через украинский блокпост люди проходят быстро:
«Блок пост Горловка. По состоянию на 10:05, 10 автомобилей, 5 автобусов и микроавтобусов, 15 человек пешей очереди».
«В пешей очереди. Людей не очень много, 14 ходит».
«Только что знакомая проехала (не на машине) в Украину. Автобусы 14 ходят хорошо, на ДНР — посту практически людей нет, украинский БП прошли быстро. Всем хорошей дороги и удачи!»
На Марьинском направлении, где вчера в течение дня были огромные очереди, которые практически не продвигались, сегодня пеших очередей практически нет и автомобильные продвигают со скоростью — 7 авто в час:
«На ДНР посту 40 основной и 6 льготы»
«На Каргиле из Донецка основной очереди около 60 машин. В час пропускают по 7 машин»
«На Курахово пеших нет вообще»
«До броневика на Марьинке машин 30 в сторону Донецка»
«Из Донецка общая — машин 30, льгота — никого»
«Каргил, на Курахово 25−30 машин, пеших никого»
«В принципе и людей пеших нет на Каргил»
На Мариупольском направлении также, сегодня отмечаются маленькие очереди, очевидцы сообщают, что пропуск авто проходит быстро:
«Еленовка в Украину пусто, запускают пока на две стороны»
«Еленовка из Донецка прошли за два часа, за нами уже никого, всех пустили на реверс»
«На перлыну приехали и стали в очередь.»
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, Еленовка, блокпост
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