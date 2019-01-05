Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет

05.01.2019 13:02

Сегодня утром на подконтрольных подразделениям НВФ блокпостах Донецкой области после вчерашней непогоды отмечаются небольшие автомобильные и пешие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, на Бахмутском направлении на КПП «ДНР» людей не очень много и на через украинский блокпост люди проходят быстро:

«Блок пост Горловка. По состоянию на 10:05, 10 автомобилей, 5 автобусов и микроавтобусов, 15 человек пешей очереди».

«В пешей очереди. Людей не очень много, 14 ходит».

«Только что знакомая проехала (не на машине) в Украину. Автобусы 14 ходят хорошо, на ДНР — посту практически людей нет, украинский БП прошли быстро. Всем хорошей дороги и удачи!»

На Марьинском направлении, где вчера в течение дня были огромные очереди, которые практически не продвигались, сегодня пеших очередей практически нет и автомобильные продвигают со скоростью — 7 авто в час:

«На ДНР посту 40 основной и 6 льготы»

«На Каргиле из Донецка основной очереди около 60 машин. В час пропускают по 7 машин»

«На Курахово пеших нет вообще»

«До броневика на Марьинке машин 30 в сторону Донецка»

«Из Донецка общая — машин 30, льгота — никого»

«Каргил, на Курахово 25−30 машин, пеших никого»

«В принципе и людей пеших нет на Каргил»

На Мариупольском направлении также, сегодня отмечаются маленькие очереди, очевидцы сообщают, что пропуск авто проходит быстро:

«Еленовка в Украину пусто, запускают пока на две стороны»