Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Богатая страна»: сепаратист Царев в Москве ошарашил заявлением об Украине

05.01.2019 15:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В интернете появилось новое видео с бывшим депутатом Верховной Рады от Партии регионов и ярым сторонником «русского мира» Олегом Царевым, в котором он назвал Украину богатой страной и расхвалил ее политику. Как передает replyua.net, в прямом эфире одного из подконтрольного Кремлю телеканалов Царев, являющийся одним из инициаторов «отделения» Донбасса, охарактеризовал украинскую экономику, как хорошо развивающуюся.

«Украина — богатая страна, помогает МВФ. Украине не дадут упасть. Ситуация не такая плохая, как иногда кажется отсюда», — удивил таким заявлением российский пропагандист. В то же время, он добавил, что гривна является стабильной валютой как для государства, на территории которого не прекращаются военные действия. 

«Проведена бюджетная децентрализация. Было принято достаточно много правильных решений, которые дают возможность стране развиваться», — признал Царев.



Теги: Донбасс, Москва, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх