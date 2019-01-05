Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ

05.01.2019 11:56

Бойцы ВСУ впервые сбили на Донбассе вражеский БПЛА «Элерон». Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Как стало известно, цель была обнаружена 30 ноября 2018 года. В штабе уточнили, что в 14:20 мобильная огневая группа отдельного зенитного ракетного дивизиона зенитного ракетного полка «Бук-М1» из состава ООС уничтожила дрон. На место предполагаемого падения БПЛА направили мобильные поисковые группы, но из-за сильного снега военные обломки не нашли.

Через время сбитый БПЛА был найден западнее населенного пункта Врубовка Попаснянского района Луганской области. В ходе идентификации обломков сбитого БПЛА комиссия ООС пришла к выводу, что это аппарат «Элерон-10», впервые сбитый за время проведения ООС.

Источник: https://donpress.com