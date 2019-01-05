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Под Донецком боевики устроили обстрел из крупнокалиберных пулеметов

05.01.2019 18:27
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Под Донецком боевики устроили обстрел из крупнокалиберных пулеметов

Обстрел украинских позиций возле Павлополя велся почти 40 минут

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе позиции украинских войск возле Павлополя 5 января почти 40 минут подвергались обстрелу из пулеметов крупного калибра.

Как сообщили в пресс-центре Минобороны, обстрел позиций Вооруженных сил Украины на Донецком направлении начался около 8:50.

"С 8:50 на протяжении почти 40 минут оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра. Потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями", – говорится в сообщении. 

Напомним, по ранее мы сообщали о том, что в декабре 2018 года в подразделениях "Л/ДНР" были ликвидированы 66 боевиков и еще порядка 98 наемников получили ранения различной степени тяжести. Из них небоевые потери составили девять оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство по неосторожности) и семеро получили ранения.

При этом потери боевиков в 2018 году составили 833 убитыми и 1341 ранеными. Как рассказал офицер ВСУ, эти цифры могут измениться в большую сторону из-за того, что главари боевиков и российские военные постоянно пытаются скрыть собственные потери.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, обстрел, пулемет , боевики, Павлополь
 
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