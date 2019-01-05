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Под Донецком боевики устроили обстрел из крупнокалиберных пулеметов
Обстрел украинских позиций возле Павлополя велся почти 40 минут
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе позиции украинских войск возле Павлополя 5 января почти 40 минут подвергались обстрелу из пулеметов крупного калибра.
Как сообщили в пресс-центре Минобороны, обстрел позиций Вооруженных сил Украины на Донецком направлении начался около 8:50.
"С 8:50 на протяжении почти 40 минут оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра. Потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями", – говорится в сообщении.
Напомним, по ранее мы сообщали о том, что в декабре 2018 года в подразделениях "Л/ДНР" были ликвидированы 66 боевиков и еще порядка 98 наемников получили ранения различной степени тяжести. Из них небоевые потери составили девять оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство по неосторожности) и семеро получили ранения.
При этом потери боевиков в 2018 году составили 833 убитыми и 1341 ранеными. Как рассказал офицер ВСУ, эти цифры могут измениться в большую сторону из-за того, что главари боевиков и российские военные постоянно пытаются скрыть собственные потери.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, обстрел, пулемет , боевики, Павлополь
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