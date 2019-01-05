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Пограничники не пропустили через КПВВ в Донецкой области груженную продуктами машину
Автомобиль, который пытался незаконно переместить на оккупированную часть Донбасса продукты питания на сумму 20,5 тысяч гривен, остановили пограничники на КПВВ "Гнутово" 4 января. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Вчера в КПВВ "Гнутово" пограничники Донецкого отряда обнаружили автомобиль, которым пытались переместить через линию соприкосновения на выезд на временно оккупированную территорию Украины продукты питания на сумму 20,5 тысячи гривен. Товар передан работникам фискальной службы для принятия правового решения", - говорится в сообщении.
В контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда гражданка Украины пыталась "договориться" о беспрепятственном пропуске через линию соприкосновения за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США. Нарушительницу передали представителям Национальной полиции в Донецкой области.
Источник : http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, пограничники, продукты, КПВВ
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