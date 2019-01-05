В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах

05.01.2019 12:30

На неподконтрольной Украине части Донбасса празднование Нового года привело к тому, что десятки членов НВФ оказались на больничных койках из-за непомерного употребления алкоголя и пьяных конфликтов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Александр «Гром».

Военный отметил, что только в первые сутки после встречи Нового года в медучреждениях неподконтрольных Украине Донецка и Горловки, Луганска и Алчевска оказались десятки наемников, попавших туда в результате чрезмерного употребления контрафактного алкоголя и некачественных продуктов, которые попали в «республики» с последним гумконвоем. Офицер пишет: