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Архив - Донецкая область

В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов

05.01.2019 12:22
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В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов

За минувшие сутки противник 3 раза открывал огонь по позициям ВСУ, однако, ни один военнослужащий не получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, на Луганском направлении вблизи хутора Вильный опорные пункты украинских бойцов были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Мариупольском направления вблизи Водяного боевики дважды открывали огонь по украинским позициям.

По данным украинской разведки, за сутки погибло двое членов НВФ, один получил ранения.

С начала текущих суток противник огонь не открывал.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, потери, обстрелы, ООС
 
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