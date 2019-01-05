В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов

05.01.2019 12:22

За минувшие сутки противник 3 раза открывал огонь по позициям ВСУ, однако, ни один военнослужащий не получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, на Луганском направлении вблизи хутора Вильный опорные пункты украинских бойцов были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Мариупольском направления вблизи Водяного боевики дважды открывали огонь по украинским позициям.

По данным украинской разведки, за сутки погибло двое членов НВФ, один получил ранения.

С начала текущих суток противник огонь не открывал.

Источник : https://donpress.