Боевиков РФ "косит" неизлечимая болезнь: на оккупированном Донбассе за несколько дней умерло 50 террористов

06.01.2019 07:32

Около сорока процентов личного состава "армий" "ДНР" и "ЛНР" были "не в форме" из-за бурного празднования Нового года.

Как пишет блогер Алексей Чибисов для "Обозревателя", новогодние "корпоративы" прошли у "ополченцев" настолько бурно, что в том же Донецке только за первые два дня Нового 2019 года были госпитализированы с тяжелыми алкогольными интоксикациями около двухсот "воинов", передает "Диалог.UA".

Для пятидесяти из них этот Новый год стал последним. Они отравились контрафактным алкоголем. "Если до 31 декабря в больницы Донецка привозили до 10 полумертвых от алкоголя тел "ополченцев", за первые два дня (Нового года,- ред) только в реанимацию оккупированного областного центра госпитализировали около двух сотен ватных "воинов". Но это только верхушка айсберга", - отмечает блогер. "Согласно донесениям командования, на утро 2 января небоеспособными считалось около 40% личного состава подразделений. По 30-40 человек с каждой роты не могли не только взять в руки оружие, но и банально подняться с постели - так напились "дырявые". Та же ситуация и в "ЛНР" – добавляет Чибисов. Блогер отмечает, что такие инциденты происходят в "ЛНР/ДНР" не впервые. В прошлом году фирма жены ликвидированного в августе Александра Захарченко продала в "войска" водку, сделанную из технического спирта, что во время предыдущих новогодних праздников стало причиной массового отравления. И сейчас дешевый алкоголь, в состав которого входит ну очень сомнительный спирт, производится под "крышей" нынешних "глав республик". Блогер также обращает внимание на то, что во время праздников и в Донецке и в Луганске попадали в больницы, а также отправлялись в мир иной из-за отравления алкоголем исключительно "военные". "Только вот интересно, что этой фигней никто из мирных жителей не отравился, ведь даже в очень трудные времена местные шахтеры находят деньги на качественный алкоголь, а самым дешевым травятся только опустившиеся еще до приезда на Донбасс оккупанты", - подчеркнул блогер. И это – еще один повод понять, что из себя на самом деле представляют так называемые "защитники" русскоговорящих на Донбассе.