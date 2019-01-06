- Боевиков РФ "косит" неизлечимая болезнь: на оккупированном Донбассе за несколько дней умерло 50 террористов07:32
- Под Донецком боевики устроили обстрел из крупнокалиберных пулеметов18:27
- Пограничники не пропустили через КПВВ в Донецкой области груженную продуктами машину16:44
- «Богатая страна»: сепаратист Царев в Москве ошарашил заявлением об Украине15:02
- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах12:30
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ11:56
- Блокада Приазовья: Задержек нет, но порты несут убытки09:30
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?21:32
Боевиков РФ "косит" неизлечимая болезнь: на оккупированном Донбассе за несколько дней умерло 50 террористов
Около сорока процентов личного состава "армий" "ДНР" и "ЛНР" были "не в форме" из-за бурного празднования Нового года.
Как пишет блогер Алексей Чибисов для "Обозревателя", новогодние "корпоративы" прошли у "ополченцев" настолько бурно, что в том же Донецке только за первые два дня Нового 2019 года были госпитализированы с тяжелыми алкогольными интоксикациями около двухсот "воинов", передает "Диалог.UA".
Для пятидесяти из них этот Новый год стал последним. Они отравились контрафактным алкоголем. "Если до 31 декабря в больницы Донецка привозили до 10 полумертвых от алкоголя тел "ополченцев", за первые два дня (Нового года,- ред) только в реанимацию оккупированного областного центра госпитализировали около двух сотен ватных "воинов". Но это только верхушка айсберга", - отмечает блогер. "Согласно донесениям командования, на утро 2 января небоеспособными считалось около 40% личного состава подразделений. По 30-40 человек с каждой роты не могли не только взять в руки оружие, но и банально подняться с постели - так напились "дырявые". Та же ситуация и в "ЛНР" – добавляет Чибисов. Блогер отмечает, что такие инциденты происходят в "ЛНР/ДНР" не впервые. В прошлом году фирма жены ликвидированного в августе Александра Захарченко продала в "войска" водку, сделанную из технического спирта, что во время предыдущих новогодних праздников стало причиной массового отравления. И сейчас дешевый алкоголь, в состав которого входит ну очень сомнительный спирт, производится под "крышей" нынешних "глав республик". Блогер также обращает внимание на то, что во время праздников и в Донецке и в Луганске попадали в больницы, а также отправлялись в мир иной из-за отравления алкоголем исключительно "военные". "Только вот интересно, что этой фигней никто из мирных жителей не отравился, ведь даже в очень трудные времена местные шахтеры находят деньги на качественный алкоголь, а самым дешевым травятся только опустившиеся еще до приезда на Донбасс оккупанты", - подчеркнул блогер. И это – еще один повод понять, что из себя на самом деле представляют так называемые "защитники" русскоговорящих на Донбассе.
Теги: Донецк, Донбасс, алкоголь, алкогольное опьянение, госпитализация, Новый год, ДНР, ЛНР, боевики, РФ
- Роль алкоголя в повседневной деятельности боевика
- Милитаризация и привлечение к войне детей Донбасса
- "Донецк был посильнее, а в Луганске не понимали, чем Плотницкий лучше остальных", - Стрелков сдал боевиков "с потрохами" и признался, почему экс-главарь "ЛНР" убирал конкурентов
- В Луганске и Донецке хотят, чтоб было как раньше: жители ОРДЛО мечтают о возвращении в Украину
- Ночью в морги Донецка поступило 3 "200-х", двое из них россияне: стало известно о новых потерях “ихтамнетов” на Донбассе
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
- Боевиков РФ "косит" неизлечимая болезнь: на оккупированном Донбассе за несколько дней умерло 50 террористов07:32
- Под Донецком боевики устроили обстрел из крупнокалиберных пулеметов18:27
- Пограничники не пропустили через КПВВ в Донецкой области груженную продуктами машину16:44
- «Богатая страна»: сепаратист Царев в Москве ошарашил заявлением об Украине15:02
- Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК13:34
- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах12:30
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ11:56
- На Луганщине откроют кардиоцентр09:43
- Боевиков РФ "косит" неизлечимая болезнь: на оккупированном Донбассе за несколько дней умерло 50 террористов07:32
- Вакарчук определился с участием в выборах президента Украины 22:41
- Жители Горловки жалуются на то, что улицы не чистят от снега22:18
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- «Создание Херсонской народной республики»: эксперт рассказал о новой угрозе со стороны России21:50
- 6 сильных молитв на Рождество Христово21:35
- Что ждет гривну после Рождества: курс валют21:18
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м20:56
- «Вы больная?» Волочкова эротично раздвинула ноги, чем вызвала волну гнева в сети20:42
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?
- Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ
- Усик рассказал о своей поездке на Донбасс и предложении получить российский паспорт