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«ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
06.01.2019 15:02
С февраля 2019 года группировка «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта.
Об этом заявил так называемый депутат группировки Сергей Сверчков, передают novosti.dn.ua.
«ГАИ МВД ДНР до конца января 2019 не будут штрафовать автовладельцев за просроченные техпаспорта», — написал он в своем Telegram-канале.
Размер штрафа он не уточняет.
За управление транспортом без «регистрации ДНР» на подконтрольной боевикам территории предусмотрен штраф от 340 до 510 рублей при этом машина задерживается и, как говорят в «МВД», временно доставляется на штрафстоянку. Повторное совершение «правонарушения» влечет штраф от 510 до 1020 рублей с временным задержанием транспортного средства.
Теги: Донбасс, штраф, ГАИ, МВД, штрафстоянка, техпаспорт, ДНР, боевики
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