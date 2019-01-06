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"ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО

06.01.2019 14:35
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"ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО

На оккупированной территории зарплату выдают не деньгами, а продуктами, сообщает 24 канал.
Оказалось, что у большинства "национализированных" предприятий перед Новым годом таки выдавали зарплату, но не в полном объеме, и не деньгами. В некоторых госучреждениях" люди уже более полугода не видят ни копейки из своей мизерной зарплаты. Россия денег в достаточном объеме не выделяет, а "республика" не способна себя кормить.
Это привело к сокращению в течение 2018 года от 20 до 50% рабочих почти на каждом предприятии . В целом же "ДНР" должна бюджетникам более миллиарда рублей. Только "официально" постоянно говорится о какой-то "положительной динамике".
Под Новый год среди работников вообще был возможен бунт. Тогда были приняты определенные меры.
На "Стироле" в Горловке вызвали последних из еще работающих людей, чтобы погасить задолженность перед ними. Под расписку раздали пакеты с "гуманитаркой" ценой где-то в 500 рублей, а также банку тушенки и овсяную кашу в счет месячной зарплаты – двух тысяч рублей. К тому же тушенка оказалась просроченной. Почти то же самое сделали на большинстве шахт.
А второго января руководство ответило, что всех долгов уже нет. А вот жалобы можно писать куда-то на почту Пушилина, но это ни к чему не приведет, ибо он сам и придумал новый вид расчета.
Тем, кто ушел сам, или кто был освобожден к раздаче "подарков", не раздали даже изъеденной мышами крупы. И денег не отдадут никогда.



Теги: Донбасс, деньги, зарплата, продукты, ДНР
 
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