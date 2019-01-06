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Много убитых и раненых, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
В Интернете опубликованы данные о шокирующих потерях боевиков "ЛДНР" и российских наемников на Донбассе - СМИ сообщили о 833 уничтоженных и 1341 раненых за 12 месяцев 2018 года.
Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на опубликованные данные офицера украинской армии Александра "Грома", которые он разместил на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua.
Офицер отметил, что российские подразделения и боевики "ДНР" каждые сутки наносили провокационные удары из разных видов оружия и калибров, а также ведя снайперский огонь и перебрасывая в тыл ВСУ группы диверсантов. При этом год закончился катастрофическими потерями для НВФ и россиян, которые потеряли порядка 833 боевиков - 1341 наемник получил ранения различной степени тяжести. Согласно опубликованным данным были получены потери наемников убитыми и ранеными в каждом из месяцев. Офицер отметил, что количество убитых и раненых может увеличиваться в большую сторону в виду систематических попыток боевиков скрыть потери.
Теги: Донбасс, СМИ, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, наемники, диверсанты, НВФ
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