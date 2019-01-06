Снежный коллапс в Донецке - дороги не чищены, проехать нет возможности

06.01.2019 07:44

Во временно оккупированном Донецке от выпавшего накануне вечером и ночью снега почищены только несколько центральных улиц. Затруднен проезд транспорта, а таксисты взвинтили цены.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне вечером и ночью временно оккупированный Донецк, как и близлежащие населенные пункты засыпало снегом. Однако, снег не убирается, разве что жители домов с помощью лопат смогли прочистить дорожки для прохода. С помощью техники были почищены только несколько центральных улиц.

Из-за нечищеных дорог большинство транспорта не может проехать. Легковые автомобили не могут заехать во дворы жилых домов. В результате стоимость проезда на такси выросла сразу на 50 рублей.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Донецк Как всегда только центр»,

«Въезды во дворы и придомовые дороги не чистят. От слова совсем»,

«Ночью бульдозер прочистил дорогу к прокуратуре, и сгребли на противоположную сторону на остальное глубоко с….ь, была задница, а сейчас ещё заднее, горючее видать экономят»,

«Такси сегодня +50 к счетчику. Выезжала с Бакинов на Хмельницкого, навстречу аж 5 чистилок гуськом одна за одной. Води