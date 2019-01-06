В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий

06.01.2019 11:29

В результате осложнения погодных условий в Луганской области остаются обесточенными три поселка.

Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает dnews.dn.ua.

По данным Луганского энергетического объединения, днем, 5 января, без света оставались 3711 потребителей. В частности, массовые обесточивания охватили населенные пункты на юге области, также одно из аварийных отключений произошло в Старобельске.

«Причина аварийного отключения установлена, в настоящее время организованы работы по замене трансформатора», – отметили в энергетическом объединении.

Ранее сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Донецкой и Луганской, а также в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях 4 и 5 января было осложнение погодных условий, которое соответствует уровню опасности «желтый».