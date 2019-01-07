Из-за снежных заносов в ОРДО перекрыты некоторые участки дорог: опубликован перечень

07.01.2019 21:24

В связи со сложными погодными условиями на временно неподконтрольной части Донецкой области перекрыто движение на некоторых участках 3-х автотрасс. Об этом предупредили в так называемом «Министерстве транспорта ДНР».

Сообщается, что весь грузовой и легковой автотранспорт будет временно перенаправлен на другие трассы «республики».

С51 732 Никишино — Рассыпное, км 0+000 — км 18+400, с перенаправлением транспорта по автодорогам Н-21 Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк, Т-05−17 Енакиево — Шахтерск — Амвросиевка;

км 0+000 — км 18+400, с перенаправлением транспорта по автодорогам Н-21 Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк, Т-05−17 Енакиево — Шахтерск — Амвросиевка; Т-05−10 Снежное — Мариновка — (на Куйбышево), км 1+500 — км 17+944, Т-05−22 от а.д. /Н-21/ — подъезд к Саур Могиле , км 6+784 — км 15+844, С51 716 от /Т-05−17 — Терновое — Петровское , км 0+000 — км 13+500, С51 730 от /Н-21/ - Мануйловка — Дмитровка , км 0+000 — км 29+400, с перенаправлением транспорта по автодорогам Н-21 Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк, Т-05−07 Донецк — Харцызск — Амвросиевка — КПП «Успенка»;

— (на Куйбышево), км 1+500 — км 17+944, , км 6+784 — км 15+844, , км 0+000 — км 13+500, , км 0+000 — км 29+400, с перенаправлением транспорта по автодорогам Н-21 Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк, Т-05−07 Донецк — Харцызск — Амвросиевка — КПП «Успенка»; Т-05−19 Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь, км 5+000 — км 7+500, км 10+000 — км 12+000, км 44+100 — км 45+610, км 78+960 — км 112+275, с перенаправлением транспорта по автодорогам Т-05−07 Донецк — Харцызск — Амвросиевка — КПП «Успенка», Т-05−08 Донецк — Новоазовск — Седово, Т-05−09 Великая Новоселовка — Амвросиевка.

Как сообщалось ранее, из-за снежных заносов с большими трудностями столкнулись жители так называемой «ДНР», пересекающие линию разграничения.

Источник: https://donpress.com