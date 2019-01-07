На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения

07.01.2019 07:21

На Донбассе в зоне боевых действий ожидается обострение ситуации в январе или в начале февраля.

"И вызвано оно будет не столько военными причинами, сколько политическими - под выборы", - предполагает военный эксперт и публицист Михаил Жирохов, пишет ВВС Украина.

По его мнению, оно будет локальным, "силами до батальона или роты". Такое обострение может произойти уже после президентских выборов весной 2019 года, если на них победит не пророссийский кандидат, считает эксперт.

О возможной эскалации ситуации на Донбассе говорит и другой военный эксперт Юрий Карин: "Возможно, будут спровоцированы действия, в результате которых будут нанесены значительные потери - что стало бы деморализацией и подрывом доверия к военно-политическому руководству Украины".

"Вместе с тем эпицентр событий перемещается с фронта в гибридную плоскость. Агрессия становится все больше гибридной и переносится на всю территорию Украины. Военный акцент смещается на Азовское море, где продолжается наращивание группировки ВМФ России и пограничных войск ФСБ", - добавляет он.

В руководстве ООС о прогнозах говорят сдержанно - там только уверяют, что имеют "достаточно сил и средств, чтобы эффективно противодействовать агрессии в случае эскалации конфликта".

В то же время в "ДНР" снова заговорили о том, что украинские военные якобы могут использовать химическое оружие. Между тем, в разведке Минобороны Украины уже заявили о том, что химатаку готовят именно пророссийские силы.

"Военная разведка Украины наблюдает ряд разведывательных признаков, четко указывающих на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием химически опасных ядовитых веществ, что в дальнейшем будет подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками "химического оружия" против жителей оккупированного Донбасса", - заявили украинские разведчики.

Источник: https://from-ua.com