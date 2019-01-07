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На Луганск обрушился небывалый снегопад: улицы завалены снегом, люди с трудом передвигаются по дорогам
В Луганске снег валит уже который день, особо усиливаясь к вечеру.
Снегом засыпаны центральные улицы, жильцы сами расчищают свои дворы даже не надеясь на помощь коммунальных служб. Коммунальщики кое-как расчистили центральные дороги и подъезды к "админзданиям".
А на окраинах Луганска реальный ад – снега по колено, горожане еле-еле пробираются к остановками и обратно домой, передает "Диалог.UA".
"Коммунальщики хорошо работаю только в центре, чтобы Пасечник видел", "У нас на Мирном мы все почистили сами, а тротуары у остановок тихий ужас, снега выше колена", "Камброд, я такого еще не видел, в снегу все, очень много насыпало", "Наши типа власти делают вид, что снегопад их не касается", - пишут в соцсетях луганчане. Луганчане добавляют, что в некоторых местах пройти весьма тяжело.
Люди кое-как протоптали дорожки и едва передвигают ноги в узком пространстве. Парки и скверы опустели, они заметены снегом. Напомним, по прогнозам синоптиков сегодня 7 января к ночи усилятся морозы, снег продолжит идти с новой силой.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, снег, снегопад
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