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Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях
07.01.2019 11:20
За прошедшие сутки подразделения НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял опорные пункты украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.
С начала текущих суток противник огонь не открывал.
По данным украинской разведки за сутки один член НВФ был уничтожен и один ранен.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, НВФ, ООС
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