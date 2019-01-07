Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо

07.01.2019 10:32

Сегодня утром на подконтрольных подразделениям НВФ блокпостах Донецкой области отмечаются небольшие автомобильные и пешие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам пользователей, на Бахмутском направлении очереди небольшие:

«Из Горловки в Бахмут очереди не большие»

В то же время, на Марьинском направлении по сравнению с предыдущими днями очереди значительно увеличились. При этом автомобилей немного, однако на украинском блокпосту якобы медленно пропускают:

«На Каргиле на выезд около 60 авто» «Каргил в Украину основная на середине моста, льготы машин 15» «На Еленовке стоим 40-е» «В сторону Мариуполя машин не много, но Украина пока стоит» «Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо».



«В Украину Новотроицк на Донецк никого

2 машины на проверке было»

В то же время на Мариупольском направлении из-за плохой погоды сложности с проездом:

«Направление Тельманово-Пищевик, за Тельманово сильные переметы. Проехать час назад не смогли».

Источник: https://donpress.com