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Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
Сегодня утром на подконтрольных подразделениям НВФ блокпостах Донецкой области отмечаются небольшие автомобильные и пешие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По словам пользователей, на Бахмутском направлении очереди небольшие:
«Из Горловки в Бахмут очереди не большие»
В то же время, на Марьинском направлении по сравнению с предыдущими днями очереди значительно увеличились. При этом автомобилей немного, однако на украинском блокпосту якобы медленно пропускают:
«На Каргиле на выезд около 60 авто»
«Каргил в Украину основная на середине моста, льготы машин 15»
«На Еленовке стоим 40-е»
«В сторону Мариуполя машин не много, но Украина пока стоит»
«Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо».
«В Украину Новотроицк на Донецк никого
2 машины на проверке было»
В то же время на Мариупольском направлении из-за плохой погоды сложности с проездом:
«Направление Тельманово-Пищевик, за Тельманово сильные переметы. Проехать час назад не смогли».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПП, КПВВ
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