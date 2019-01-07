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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо

07.01.2019 10:32
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Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо

Сегодня утром на подконтрольных подразделениям НВФ блокпостах Донецкой области отмечаются небольшие автомобильные и пешие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам пользователей, на Бахмутском направлении очереди небольшие:

«Из Горловки в Бахмут очереди не большие»

В то же время, на Марьинском направлении по сравнению с предыдущими днями очереди значительно увеличились. При этом автомобилей немного, однако на украинском блокпосту якобы медленно пропускают:

«На Каргиле на выезд около 60 авто»

«Каргил в Украину основная на середине моста, льготы машин 15»

«На Еленовке стоим 40-е»

«В сторону Мариуполя машин не много, но Украина пока стоит»

«Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо».

«В Украину Новотроицк на Донецк никого
2 машины на проверке было»

В то же время на Мариупольском направлении из-за плохой погоды сложности с проездом:

«Направление Тельманово-Пищевик, за Тельманово сильные переметы. Проехать час назад не смогли».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПП, КПВВ
 
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