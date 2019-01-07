- Сторонник «ДНР» сделал неожиданное признание12:17
- Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях11:20
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо10:32
- Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская» 09:00
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения07:21
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
Сторонник «ДНР» сделал неожиданное признание
Максим Равреба, известный российский журналист и блогер, являющийся ярым сторонником террористов «ДНР», пожаловался, что оккупанты «стирают память о героях республики», информирует replyua.net.
В свою очередь Денис Казанский, не менее известный украинский журналист, в своем блоге, размещенном в сервисе микроблогов Twitter, передает слова Равреба, о том, что Александр Захарченко, бывший главарь «ДНР», был ликвидирован «по причине очень настойчивых писем трудящихся ДНР». «Что это такое Равреба пишет? Россия-матушка что ли своих убивает вместо того, чтобы спасать? Надо же, а раньше писали, что не может такого быть и это все украинская пропаганда», - прокомментировал слова журналиста Денис Казанский.
Напомним также, что недавно на оккупированной территории «ДНР» взбунтовались в связи с бездействием со стороны террористов. Местные жители оказались возмущены тем, что «власти» «республики» не смогли справиться со столь простой задачей, как уборка снега. Фашик Донецкий, местный блогер рассказал в своем Twitter о том, что оккупационные власти попросили местных жителей взять в руки лопаты и выйти на улицы города для того, чтоб справиться со столь насущной проблемой, как снег.
Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики, ООС
- В "ДНР" создана настоящая армия: боевики заявили о готовности к войне
- Боевики в панике: разглядели колонны украинских "Градов", "Ураганов" и "Гвоздик"
- Участница "Дома-2" убивает на Донбассе украинцев
- "На шахте Ленина в Горловке уже можно поставить крест", — экс-замдиректора "Артемугля"
- В течение суток боевики 41 раз открывали огонь по украинским позициям
- "Донецк разграблен и выпотрошен..." - дончане рассказали, какие ужасы происходят в городе
- Сторонник «ДНР» сделал неожиданное признание12:17
- Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях11:20
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо10:32
- Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская» 09:00
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения07:21
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- Десантный корабль США вошел в Черное море13:03
- Индийский гороскоп, точность которого поразит даже скептика12:47
- В Кремле началась война: чем это чревато для Путина и что ждет Украину 12:35
- Сторонник «ДНР» сделал неожиданное признание12:17
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина11:52
- Погода на Рождество: синоптики рассказали о снегопадах11:38
- Подразделения НВФ били из гранатометов на всех направлениях11:20
- Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака10:49
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо10:32
- Windows 10 получила функцию приостановки обновлений10:10
- Индийский гороскоп, точность которого поразит даже скептика12:47
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина11:52
- Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака10:49
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- Названы самые действенные способы профилактики рака21:04
- Ваш камень-оберег и ангел-хранитель по Знаку Зодиака19:59
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?