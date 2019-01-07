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Архив - Донецкая область

Трасса из Мариуполя закрыта для пассажирского транспорта и фур

07.01.2019 15:30
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Трасса из Мариуполя закрыта для пассажирского транспорта и фур
В Госагентстве автодорог Украины сообщили, что сегодня, 7 января, с 06:00 ограничено движение транспорта на трассах М-14 и Н-30.

«В связи со сложными погодными условиями (порывистый ветер до 25 м/с, который приводит к образованию снежных переметов высотой до 0,5 м) и для избежания заторов автотранспорта, Службой автомобильных дорог в Запорожской области принято решение об ограничении движения для тяжеловесного и маршрутного транспортных средств на дорогах государственного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 475+500 – км 557+000 (от пгт Приазовское в г. Бердянск) и Н-30 Токмак – Бердянск, км 45 – км 143 (от г. Токмак до с. Азовское)», - говорится в сообщении.

Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение, при «Укравтодоре» работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По информации горсовета, в Мариуполе ведется интенсивная уборка снега.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, Мариуполь, закрытие, транспорт, трасса
 
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