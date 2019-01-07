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В Донецке снежный коллапс: автобусы и машины застряли, "МЧС" не спешит присылать технику
Соцсети разрываются от тревожных сообщений из-за непогоды, которая не дает возможности транспорту свободно двигаться.
Жители ОРДЛО жалуются в Сети на бездействие оккупантов. Люди оказались в ловушке из-за множества снега, который просто завалил дорогу и транспорт, передает "Диалог.UA". Пользователи соцсетей пишут, что уже не один час они стоят на въездах в город, КПП, и просят о помощи.
Люди публикуют фотографии и видео ЧП.
В свою очередь, оккупанты в захваченном Донецке не спешат присылать на помощь пленникам непогоды снегоуборочную технику, объясняя тем, что она не может выехать, ссылаясь на отсутствие дизельного топлива.
В тех населенных пунктах, где "МЧС" соизволило выслать технику, ситуация обстоит не лучше, поскольку машины просто не справляются из-за снега, который заметает все в считанные секунды.
Стоим уже двa часа в поле возле КПП МАРИНОВКА, автобусы зaмело.
Все пеpеполнены, с нами дети. Позвонили в МЧС два часа назад, до сих пoр нет никого. Сейчас опять звoним и они говорят, что техника так и не выехала, потому что нет соляры. За нами yже несколько автобусов и легковых pic.twitter.com/j7ODvvrzKT 4 15:39 - 7 янв. 2019 г. Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность Смотреть другие твиты IgorGirkin Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, машины, снег, ДНР
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- Переселенцы могут восстановить справку ВПЛ15:15
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