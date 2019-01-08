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Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
Соцсети потрясены признанием батюшки российской православной церкви Московского патриархата, который с гордостью рассказал, как взял в руки оружие и был готов воевать против ВСУ, сообщает Диалог.UA.
Фрагмент видео был опубликован в Интернете известным блогером с Донбасса Necro Mancer и поразил социальные сети. Священнослужитель российской церкви без тени смущения и с гордостью в голосе рассказал, как в составе одного из подразделений боевиков "ДНР" из 20 человек с автоматом в руках благословлял боевиков перед боем с украинской армией. Признание отца Бориса из Донецка по поводу боевых действий на Донбассе поразило пользователей - люди пишут, что именно поэтому Российская православная церковь не может находиться на территории Украины. "Нас оставалось 20 человек с автоматами, карабинами и "Мухами". Мы были обречены — на нас шла колонна бронетехники. И тогда я впервые взял автомат. Я готовился к последнему вечеру в своей жизни. Было грустно. Никто не ушел. Все были готовы умереть", - заявляет он.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, священник, Московский Патриархат, пулемет
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