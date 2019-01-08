Главная / Новости / Донецкая область / Боевики «ДНР» в течение года во время облав задержали более 34 тысячи человек
Последние новости раздела
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"08:46
- Донбасская линия разграничения: утром 8 января самые большие очереди зафиксированы у КПВВ «Майорское»08:25
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''08:14
- Боевики «ДНР» в течение года во время облав задержали более 34 тысячи человек08:04
- В Донецке рассказали о крахе "ДНР": боевики воевать под Песками и Горловкой за Россию больше не хотят07:46
- Ситуация на Донбассе: штаб ООС заявил об ухудшении условий, ранен боец ВСУ22:09
- Из-за снежных заносов в ОРДО перекрыты некоторые участки дорог: опубликован перечень21:24
- На Луганск обрушился небывалый снегопад: улицы завалены снегом, люди с трудом передвигаются по дорогам 21:05
- Горловские «моржи» открыли сезон зимнего купания: опубликовано видео20:15
- В «ДНР» заявляют об аресте крупного бизнесмена и его соратников19:00
Боевики «ДНР» в течение года во время облав задержали более 34 тысячи человек
08.01.2019 08:04
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области постоянно проводят облавы, во время которых задерживают мирных граждан. Так, стало известно, что за год было задержано 34 тысячи человек.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области регулярно проводят облавы во время которых задерживают мирных граждан за «нарушение комендантского часа». Так стало известно, что за год было проведено более 50 облав во время которых были задержаны 34 тысячи человек.
Теги: Россия, Донбасс, облава, комендантский час, ДНР, боевики, оккупанты
Читайте также:
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"08:46
- Донбасская линия разграничения: утром 8 января самые большие очереди зафиксированы у КПВВ «Майорское»08:25
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''08:14
- Боевики «ДНР» в течение года во время облав задержали более 34 тысячи человек08:04
- В Донецке рассказали о крахе "ДНР": боевики воевать под Песками и Горловкой за Россию больше не хотят07:46
- Ситуация на Донбассе: штаб ООС заявил об ухудшении условий, ранен боец ВСУ22:09
- Из-за снежных заносов в ОРДО перекрыты некоторые участки дорог: опубликован перечень21:24
- На Луганск обрушился небывалый снегопад: улицы завалены снегом, люди с трудом передвигаются по дорогам 21:05
- Горловские «моржи» открыли сезон зимнего купания: опубликовано видео20:15
- Kyivstar поставил украинцев в тупик: старые тарифы в прошлом, готовьте кошельки19:20
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"08:46
- Донбасская линия разграничения: утром 8 января самые большие очереди зафиксированы у КПВВ «Майорское»08:25
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''08:14
- Боевики «ДНР» в течение года во время облав задержали более 34 тысячи человек08:04
- В Донецке рассказали о крахе "ДНР": боевики воевать под Песками и Горловкой за Россию больше не хотят07:46
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- Ситуация на Донбассе: штаб ООС заявил об ухудшении условий, ранен боец ВСУ22:09
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Из-за снежных заносов в ОРДО перекрыты некоторые участки дорог: опубликован перечень21:24
- На Луганск обрушился небывалый снегопад: улицы завалены снегом, люди с трудом передвигаются по дорогам 21:05
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Ученые выяснили, почему у кошек появляются полоски15:48
- Эти симптомы помогут выявить приближение катаракты14:02
- Индийский гороскоп, точность которого поразит даже скептика12:47
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина11:52
- Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака10:49
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- На Луганск обрушился небывалый снегопад: улицы завалены снегом, люди с трудом передвигаются по дорогам