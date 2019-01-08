Дед Мороз, свинья и заяц: в центре Донецка встретили Рождество

08.01.2019 15:07

Вчера в неподконтрольном Украине Донецке на центральной площади Ленина прошло праздничное мероприятие «Рождества волшебные мгновенья», пишет ДонПресс.Фото с праздника публикуют подконтрольные ОРДО СМИ.

Отмечается, что для дончан на площади выступили местные самодеятельные коллективы, которые исполнили щедровки и колядки.

Кроме того, была организована рождественская ярмарка, на которой продавали, кондитерские изделия, выпечку, украшения, сувениры, подарки ручной работы и принять участие в творческих мастерских.