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Архив - Донецкая область

Детей раскинуло по всему классу, – директор светлодарской школы рассказал об обстреле

08.01.2019 14:50
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Детей раскинуло по всему классу, – директор светлодарской школы рассказал об обстреле

Международный Комитет Красного Креста в Украине помогает восстанавливать пострадавшую от обстрелов школу в Светлодарке (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба миссии, пишут Донецкие новости.
«Мы посещаем это заведение с осени 2015 года. В начале 2016 наши коллеги привезли в школу защитную пленку на окна, но после установки новых стекол нужна дополнительная пленка. Кроме этого, школа нуждается в капитальном ремонте спортзала, прочистке канализации и замене системы отопления. Температура воздуха в некоторых классах этой зимой достигает 12-13 градусов – при таких условиях дети продолжают учиться, хотя и приходится сидеть в перчатках и куртках», – говорится в сообщении.
В мае 2018 года территория этой школы снова попала под обстрел. «Взрывная волна была настолько сильна, что детей раскинула по всему классу», – говорит директор.
К счастью, тогда никто не пострадал. Из окон повылетали почти все стекла, но благодаря защитной пленке осколки не разлетелись по классным комнатам.



Теги: Донбасс, дети, школа, Светлодарск, обстрел
 
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