Ходаковский поразил жителей "ДНР": предательство России обернулось катастрофой для боевиков на фронте

08.01.2019 17:18

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский сделал откровенное признание о катастрофической ситуации российских наемников на передовой Донбасса, при этом речь уже давно не идет о победе, а лишь о попытке сдержаться под натиском украинской армии.

На своей странице в социальной сети Ходаковский сообщил, что на данный момент ситуация настолько сложная, что у боевиков не хватает не только угля для отопления блиндажей и окопов во время холодной зимы, но и боекомплекта, передает dialog.ua.

При этом Ходаковский обвинил Россию в том, что трусливая позиция Москвы в отношении оккупированной части Донбасса привела к ситуации, в которой боевики уже даже не мечтают о победе, которой они так часто хвастались и пугали Украину ранее. "Под вчерашним постом был задан вопрос: так мы о победе задумываемся, или о поражении?

Ответил, что сейчас конкретно мы задумываемся о нехватке угля на передовой и отсутствии БК. "Сдача" в нашем лексиконе не появилась, но "победа" в нашем понимании уже не частый гость в свете взвешенной внешней политики России", - пишет он.