Казачий разброд на Донбассе

08.01.2019 17:39

С 2014 года на Донбассе среди сепаратистов успели засветиться сразу несколько казачьих организаций. Некоторые из них сразу или со временем входили в подчинение какому-то одному атаману, некоторые же продолжали действовать как отдельные группировки, являющиеся независимыми друг от друга, а иногда даже конкурирующими организациями.

Основной казачьей силой стали войска атамана Козицына, который в самом начале боевых действий на Донбассе понял, что при должном рвении может сорвать хороший куш в мутной воде. Он со своим бандформированием организовал так называемую “Казачью национальную гвардию”, в которую с течением времени помимо приехавших из России “добровольцев” вливались местячковые банды с разных уголков Луганщины. Так Козицыну удалось взять под контроль часть Луганской области, куда входили Антрацит, Первомайск, Стаханов, Краснодон, Красный Луч.

И лишь спустя год власть “ЛНР” смогла переподчинить себе часть из казаков, ликвидировав некоторых из их предводителей для демонстрации своей настойчивости в этом вопросе. Кроме Луганской области, казаки Козицына захаживали на территорию Донецкой области. Но там им не удалось развернуть свою деятельность, так как в Донецкой области казачий бренд уже раскручивал атаман Юрий Сафоненко со своей группировкой “Казачий союз “Область войска Донского”. Но Сафоненко настолько увлекся мародерством, крышеванием и убийствами, что власти “ДНР” решили не затягивать с переподчинением его людей. В итоге Сафоненко сбежал в Россию.

Тем не менее, свято место пусто не бывает, поэтому Захарченко решил организовать новую группировку казачков, которая была бы подконтрольна именно ему. Так на горизонте появилось “Приазовское казачье войско”. Возглавил его некий Сергей Гращенко, который, как ходят слухи, помимо дружбы с Захарченко имеет хорошие связи с Козицыным. В то же время, среди казаков “Приазовского казачьего войска” есть и те, кому ближе не Козицын, а изгнанный ранее Сафонов. Последний, кстати, уже вещает из России о том, что новосозданное казачество не легитимное и вообще не имеет никакого отношения к настоящим казакам. Одним словом, на теме казачества будут пытаться сыграть еще многие бандиты, чтобы прикрыть казацкой папахой свои неславные “подвиги”.

Источник: news.dn.ua