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"Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''

08.01.2019 08:14
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"Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''

Террористы по разным причинам добились для себя скорой смерти, из-за чего данное кладбище регулярно пополняется телами.

На территории захваченного боевиками незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" Алчевска с каждым днем становится все больше свежих могил их "военных", входящих в состав бригады "Призрак". Об этом сообщает Іnformator, передает "Диалог.UA".

По информации СМИ, захоронений на городском кладбище больше именно в том секторе, где закапывают боевиков, воевавших против Украины. Они также рассказали, что сегодня в "бригаде" террористов "ощущается дефицит свежего "пушечного мяса", потому что на передовой в районе Первомайска и Кировска боевики несут потери.



Теги: Донбасс, СМИ, кладбище, ДНР, ЛНР, боевики, потери
 
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