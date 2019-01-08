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Архив - Донецкая область

В «ДНР» и «ЛНР» рассказали, сколько человек удалось вытащить из снежных заносов

08.01.2019 12:19
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В «ДНР» и «ЛНР» рассказали, сколько человек удалось вытащить из снежных заносов

Вчера из-за сильного снега на дорогах между населенными пунктами в неподконтрольных украинским властям районах в снежных заносах застряли автомобили.

По информации «МЧС» при группировке «ЛНР», спасателями из снежных заносов было извлечено 84 автомобиля, в которых находились 219 человек, передают novosti.dn.ua.

Из сводки «МЧС ДНР» известно, что удалось извлечь по меньшей мере 12 автомобилей различной грузоподъемности, в которых находилось 78 человек.

Вчера движение на дорогах Донбасса было затруднено из-за погодных условий. Движение транспорта ограничивалось как на подконтрольной властям территории, так и не на неподконтрольной.



Теги: Донбасс, авто, спасатели, снег, снегопад, МЧС, заносы, ДНР, ЛНР
 
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