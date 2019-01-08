Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"

08.01.2019 08:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"

В "ДНР" после Нового года снова поднялись цены, особенно повышение сказалось на мясной продукции.

В соцсетях дончане проклинают боевиков и говорят, что так называемые "власти" ОРДО их снова обманули. В пабликах под кадрами ведутся жаркие обсуждения, жители "ДНР" констатируют, что никакой стабилизации, обещанной оккупантами перед праздниками, не случилось, передает "Диалог.UA".

В одном из донецких пабликов появились фото прилавка магазина в микрорайоне Донском Пролетарского района Донецка. Кадры были сделаны вчера, 6 января.

Жители возмущены ценами на мясо, и констатируют, что есть города в ОРДО, где стоимость еще выше, чем в Донецке. "Где же обещанная стабилизация цен ???? АУУУУ, стабилизация, где ты заблудилась?" "Пусть наше руководство поживет с нашими зарплатами!", - пишут в соцсетях жители "ДНР".



Теги: Донбасс, зарплата, мясо, рост цен, Новый год, ДНР, боевики, цены, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх