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В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
В "ДНР" после Нового года снова поднялись цены, особенно повышение сказалось на мясной продукции.
В соцсетях дончане проклинают боевиков и говорят, что так называемые "власти" ОРДО их снова обманули. В пабликах под кадрами ведутся жаркие обсуждения, жители "ДНР" констатируют, что никакой стабилизации, обещанной оккупантами перед праздниками, не случилось, передает "Диалог.UA".
В одном из донецких пабликов появились фото прилавка магазина в микрорайоне Донском Пролетарского района Донецка. Кадры были сделаны вчера, 6 января.
Жители возмущены ценами на мясо, и констатируют, что есть города в ОРДО, где стоимость еще выше, чем в Донецке. "Где же обещанная стабилизация цен ???? АУУУУ, стабилизация, где ты заблудилась?" "Пусть наше руководство поживет с нашими зарплатами!", - пишут в соцсетях жители "ДНР".
Теги: Донбасс, зарплата, мясо, рост цен, Новый год, ДНР, боевики, цены, соцсети
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