В Донецке рассказали о крахе "ДНР": боевики воевать под Песками и Горловкой за Россию больше не хотят

08.01.2019 07:46

Быть живой мишенью за почти нищенскую зарплату, защищая непонятно что и рискуя собой непонятно для чего. Это - единственное, что "ДНР" сейчас может предложить своей "армии", пишет блогер из Донецка под ником Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

Он рассказал о недавнем разговоре с одним из "пятнадцатитысячников" - рядовым членом незаконного вооруженного бандформирования, так называемой "армии "ДНР". Тот рассказал, что в "войсках" царит тотальное разочарование. От идеи построить на Донбассе, а потом и во всей Украине "русский мир" у многих не осталось и следа – выветрилась идея. По той простой причине, что подавляющее большинство "военных" поняли: наступательные операции сейчас будут полнейшим безумием, и в случае, если Россия отдаст такой приказ, то донбасских "орков" украинские военные просто "покрошат на салат". И бандформирования боевиков понесут новые тяжелые потери. Потому наиболее вероятное развитие событий – позиционная война в ее нынешнем состоянии, что тоже связано с риском получить пулю или осколок во время очередного обострения. Перспективы сделать карьеру внутри самой армии – тоже очень сомнительные. Рядовой может рассчитывать разве что на должность с вдвое большим окладом, но до этого нужно еще дожить. А все остальные "лакомые кусочки" давно уже расхватали более ушлые и оборотистые. И остается рядовым боевикам только гибнуть за миллионы Пушилина и его окружения. А больше и не за что погибать. Ведь уже даже упоротые "ватники" не верят в "высокую цель" - присоединение оккупированной части Донбасса к России. "Квартиры, бизнесы, все уже в тех руках, которых надо. Родичей в дынырийских мынистерствах тоже все пристроили давно. Так называемым ыдейным остается тупо дохнуть десь под Песками или под Горловкой, чтоб не сдохнуть с голоду. Это не устраивает даже тех, кто с голодухи стали коллаборантами. Даже рядовые понимают, что никто наступать не будет из числа дынырийцев — моксель не даст такой отмашки. А если и даст, то местных перекрошат на салаты. Какой тогда смысл воевать за непонятную что и мерзнуть в окопах, когда всякие бриги и пушилины давно миллионеры? Именно поэтому многие рядовые дынырийцы всерьез задумываются о том, чтоб работать десь на гражданке и не быть мишенью за 250 баксов в месяц", - рассказывает блогер. Потому, как утверждает дончанин, в рядах "армии" "ДНР" все больше тех, кто очень сомневается в том, стоит ли воевать и рисковать шкурой за деньги, которые в РФ можно получать, работая грузчиком. И соответственно – все больше желающих искать возможность хотя бы относительно прилично зарабатывать на гражданской работе подальше от зоны боевых действий. "В 90-95% случаев есть понимание того среди рядовых орков, что рф никого присоединять не будет и признавать тоже. Это бесит абизян, это рвет изнутри, но это факт — местных орков использовали как презервативы. Ка**пов из кремля и власть рф обычные абизяны считают предателями: они не дают ни отмашки наступать, не признают н**ера и не присоединяют, тройной кидок так сказать. Червяк долбит в голову рядовым мудилам дыныры о том, что ваивать за этот территориальный ужас как бы уже невыгодно по деньгам + за ранение хер денег дождешься(рюцке сваих ни брасают, неа). Одним словом, настроение у орков прекрасное. Хоть одна хорошая новость в новом году", - добавляет блогер.