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Архив - Донецкая область

В Горловке искусственно создают поселок «Русский край»

08.01.2019 09:07
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В Горловке искусственно создают поселок «Русский край»

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке старательно пиарят всё с приставкой «русский», а если района или места с таким названием нет, то его «находят» и начинают пиарить всеми возможными способами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

С началом оккупации во временно оккупированной Горловке «власти ДНР» пиарят всё, с приставкой «русский». Таким образом в городе стали появляться места, о которых раньше даже из коренных горловчан, проживших всю жизнь в городе и хорошо его знающих, никто не слышал. Одно из таких мест «поселок «Русский край». Оккупационная администрация регулярно сообщает, как «ОДДР» провело агитационную встречу в поселке «Русский край», как в поселок «Русский край» привезли гуманитарную помощь и т.д. Говорить о величине поселка не приходится, т.к. на фотоотчетах в кадр попадают максимум 15-20 человек, включая съемочную группу местного ТВ, российских «СМИ», тех, кто «приез гуманитарку» и «местных жителей» — пожилых женщин 60+++.
Теперь в Горловке, специально для «поселка «Русский край» вводится специальный автобусный маршрут. Поселок настолько «востребован», что в день идет 1-2 рейса. До сегодняшнего дня они ходили только по вторникам и пятницам.



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, СМИ, автобус, гуманитарная помощь, ДНР
 
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