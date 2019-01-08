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В Горловке искусственно создают поселок «Русский край»
Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке старательно пиарят всё с приставкой «русский», а если района или места с таким названием нет, то его «находят» и начинают пиарить всеми возможными способами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
С началом оккупации во временно оккупированной Горловке «власти ДНР» пиарят всё, с приставкой «русский». Таким образом в городе стали появляться места, о которых раньше даже из коренных горловчан, проживших всю жизнь в городе и хорошо его знающих, никто не слышал. Одно из таких мест «поселок «Русский край». Оккупационная администрация регулярно сообщает, как «ОДДР» провело агитационную встречу в поселке «Русский край», как в поселок «Русский край» привезли гуманитарную помощь и т.д. Говорить о величине поселка не приходится, т.к. на фотоотчетах в кадр попадают максимум 15-20 человек, включая съемочную группу местного ТВ, российских «СМИ», тех, кто «приез гуманитарку» и «местных жителей» — пожилых женщин 60+++.
Теперь в Горловке, специально для «поселка «Русский край» вводится специальный автобусный маршрут. Поселок настолько «востребован», что в день идет 1-2 рейса. До сегодняшнего дня они ходили только по вторникам и пятницам.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, СМИ, автобус, гуманитарная помощь, ДНР
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