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В ОРДЛО российским военным оформляют «паспорта ЛДНР»
На неподконтрольной Украине части Донбасса военным РФ местная «власть» оформляет «паспорта» «ДНР» и «ЛНР».
Об этом заявили в ГУР МОУ, передает donpress.com.
По данным украинской разведки, российское оккупационное командование усиливает меры по сокрытию новой ротации российских офицеров на руководящих должностях в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Как стало известно, в ходе ротации российские кадровые военнослужащие пересекают неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы под непосредственным руководством спецслужб РФ.
В ГУР МОУ добавили:
«Кроме того, во избежание утечки информации о пребывании на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кадровых российских военнослужащих и наемников — граждан РФ, указанным категориям лиц в кратчайшие сроки оформляются паспорта т. н. «республик», в первую очередь для офицеров ВС РФ ».
Теги: Россия, Донбасс, разведка, оформление, паспорт, военнослужащий, ДНР, ЛНР, ротация
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