В Рождество не все смогли пересечь донбасскую линию разграничения

08.01.2019 16:59

Представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов сообщил о задержаниях боевиков на Донетчине, а также о не пропуске через донбасскую линию разграничения в праздничный день Рождества - 7 января.

По словам Жуганова, за прошедшие сутки представителями правоохранительных органов из состава Объединенных сил выявлено 19 административных правонарушений и задержано 5 граждан, согласно базе данных ГУ Нацполиции в Донецкой области подозреваемых в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями, передает avdeevka.city.

Территориальными органами и подразделениями Нацполиции, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах на территории Донецкой и Луганской областей раскрыто три кражи и один незаконный оборот наркотических средств.

Контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию и обратно, проследовало более 16 тысяч человек и 2319 транспортных средств (меньше, чем сутками ранее). В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, 7 января было отказано 13 лицам.