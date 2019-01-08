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В зоне ООС 5 обстрелов за сутки: у НВФ 4 погибших и двое раненых
08.01.2019 10:58
В зоне операции ООС на Донбассе за минувшие сутки подразделения НВФ 5 раз открывали огонь, в результате чего ранен один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, хутора Вольный, поселков Луганское, Березовое и Павлополь.
По данным разведки за сутки четыре члена НВФ погибли и двое получили ранения.
С начала текущих суток противник не открывал огонь по позициям украинских войск.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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