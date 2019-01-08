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Война на Донбассе: украинцам дали оптимистичный прогноз на 2019 год
В год президентских и парламентских выборов в Украине Кремль воздержится от терактов и военных обострений на Донбассе, чтобы не накалять антироссийские настроения украинских избирателей еще больше.
Такое мнение высказал заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, комментируя старт президентской избирательной кампании, пишет Обозреватель.
По мнению эксперта, в новом году РФ вряд ли решится на теракты в Украине.
"Общество мобилизуется после террористического акта, особенно если теракт кровавый. Нужны ли такие теракты России на территории Украины? Ясно, что не нужны, потому что даже если Россия не приложит к этому руку, у нас сразу будет понимание, что это сделала РФ. Такие теракты скорее всего не будут осуществляться на протяжении 2019 года, потому что весь 2019 год будут выборы", – считает он.
Также Петренко не ожидает больших обострений на линии разграничения на Донбассе.
"Мы должны понимать – любое применение оружия на линии соприкосновения, переход линии соприкосновения или активация боевых действий в этот период приведет к усилению патриотических чувств украинцев и, соответственно, к голосованию за тех, против кого выступают россияне… Кремль это прекрасно понимает. Поэтому я считаю, что этого не будет происходить в данный период", – пояснил он.
Теги: Донбасс, война, прогноз, оптимизм
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