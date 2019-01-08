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Возле Мариновки в снегу стоит автобус с пассажирами. Помощи нет
На подъезде к временно неконтролируемому пункту пропуска Мариновка на границе с РФ в снежном заносе застрял автобус с пассажирами. Люди просят о помощи.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В связи со сложными погодными условиями на временно оккупированных территориях Донецкой области образовались заносы. Следует отметить, что причиной намета снега на дорогах стала не только погода, но и уничтоженные оккупантами защитные лесополосы. На дорогах застряют не только легковые автомобили, но и целые автобусы.
Так, люди ехавшие в направлении РФ через временно неконтролируемый пункт пропуска Мариновка, попали в снежный занос. В автобусе не только взрослые, но и дети. люди обратились в «МЧС ДНР» с просьбой о помощи, однако, в помощи было отказано, так как нет топлива – солярки.
Вот крик о помощи, опубликованный «пленниками» непогоды в соцсетях:
«Люди, помогите, кто может, подскажите что делать? Стоим уже два часа в поле возле КПП МАРИНОВКА, автобусы замело. Все переполнены, с нами дети. Позвонили в МЧС два часа назад, до сих пор нет никого. Сейчас опять звоним и они говорят, что техника так и не выехала, потому что нет соляры. За нами уже несколько автобусов и легковых машин, вокруг метель, всех замело… Помогите пожалуйста, распространите!»
Теги: Донбасс, погода, автобус, снег, граница, топливо, МЧС, ДНР, пункт пропуска, соцсети, РФ, Мариновка
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