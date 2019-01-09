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Донбасские КПВВ стали больше «штурмовать»
За минувшие сутки, 8 января, отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты въезда-выезда, расположенные у донбасской линии разграничения.
Так, вчера через КПВВ последовало 26000 человек и 3,1 тысячи транспортных средств, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. Напомним, что 7 января через КПВВ проследовали всего 16,2 тысячи человек и почти 2,3 тысячи транспортных средств.
8 января суточная сводка пересечения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
«Майорское» - 6655 человек и 855 транспортных средств;
«Марьинка» - 6335 человек и 1055 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 5770 человек и 1040 транспортных средств;
«Гнутово» - 775 человек и 180 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 6505 человек.
По данным ГПСУ, вчера в КПВВ «Марьинка» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины, который пересек государственную границу в недействующем пункте пропуска на границе с РФ, пытался «договориться» о непривлечении его к административной ответственности. Теперь ему придется отвечать еще и по ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ
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