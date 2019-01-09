- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Донбасские КПВВ стали больше «штурмовать»15:03
- Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»14:15
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке 14:00
- Жители "ДНР" в Сети активно планируют протесты против оккупантов и ликвидацию ненавистных им боевиков 12:47
- "Иуда, ты получил из России оружие и стал убивать своих же..." - Казанский про предательство Ходаковского12:15
- В Донецке в многоэтажном доме прогремел взрыв. Подробности10:28
На Донбасс надвигается беда
11 января на Донетчине ожидаются порывы ветра 15- 20 м / с; мокрый снег и дождь, местами гололед, местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10- 15 см ).
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, подчеркивая, что осложнения погодных условий соответствуют первому (желтом) уровню опасности.
«Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли», - поясняют спасатели.
Напомним, что за прошедшие сутки, 8 января, бойцы ГСЧС 7 раз привлекались для оказания помощи по извлечению автомобилей из снежных заносов. Снегопад и сильный ветер стали причинами того, что в период с 4 по 7 января спасатели прифронтовой Авдеевки получили семь сообщений о необходимости извлечь из снежных заносов транспортные средства.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, погода, снег, ветер, дождь
- В Мариуполе готовятся к визиту циклона с ветром и морозом
- На Донбасс идет шторм!
- На юге и востоке Украины объявлено штормовое предупреждение
- На юг Донецкой области стягивают тяжелую технику. Ожидается снежная буря
- Донецк ожидают морозные и ветреные выходные
- Тепло возвращается: синоптики рассказали, когда в Украине закончатся дожди
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Донбасские КПВВ стали больше «штурмовать»15:03
- Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»14:15
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке 14:00
- Суд Львова приговорил к 10 годам лишения свободы украинца-боевика "ЛНР"13:45
- Жители "ДНР" в Сети активно планируют протесты против оккупантов и ликвидацию ненавистных им боевиков 12:47
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- В Германии персонал трех аэропортов готовится объявить забастовку. Под угрозой два рейса в Киев17:20
- Россия выставила на границе с Украиной дополнительный пограничный пост17:02
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- Скандал в ВСУ, задержано руководство: что происходит16:30
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- Российская школьница выстрелила себе в лицо во время попытки сделать селфи16:00
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Киевский "Арсенал" уволил второго главного тренера за сезон15:38
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения