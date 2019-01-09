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Архив - Донецкая область

На Донбасс надвигается беда

09.01.2019 17:38
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На Донбасс надвигается беда

11 января на Донетчине ожидаются порывы ветра 15- 20 м / с; мокрый снег и дождь, местами гололед, местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10- 15 см ).

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, подчеркивая, что осложнения погодных условий соответствуют первому (желтом) уровню опасности.

«Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли», - поясняют спасатели.

Напомним, что за прошедшие сутки, 8 января, бойцы ГСЧС 7 раз привлекались для оказания помощи по извлечению автомобилей из снежных заносов. Снегопад и сильный ветер стали причинами того, что в период с 4 по 7 января спасатели прифронтовой Авдеевки получили семь сообщений о необходимости извлечь из снежных заносов транспортные средства. 

 

Источник: http://avdeevka.city 



Теги: Донбасс, погода, снег, ветер, дождь
 
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