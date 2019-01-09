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На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи
На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донетчине функционируют пункты оказания помощи населению. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Как рассказали спасатели, на каждом из 4-х КПВВ – «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка» – в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи и пункты обогрева. В них дежурят представители Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые не только оказывают необходимую помощь гражданам, но и проводят с ними информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности. От спасателей люди получают теплый чай, одеяла, а также полезные советы, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при обнаружении взрывоопасного предмета.
Только за минувшие сутки в пункты оказания помощи обратились 57 человек, в том числе 2 ребенка и 21 человек преклонного возраста. С начала функционирования пунктов оказана помощь 87 тыс. 297 лицам (из них 6 008 детей и 16 550 людей пожилого возраста). От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области для обеспечения функционирования пунктов оказания помощи населению привлекается 16 человек личного состава.
Также на территории Донецкой области функционируют стационарные пункты обогрева.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, пункт обогрева, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ
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