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РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
Управление "народной милиции" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" опасается, что украинские силовики попытаются продвинуться в нейтральную зону в районе Донецка, заявил журналистам Безсонов.
Начальник пресс-службы "народной милиции ДНР" Даниил Безсонов рассказал журналистам российских и сепаратистских СМИ о якобы скором наступлении ВСУ в районе Донецка, передает "Диалог.UA".
"Анализируя все эти данные, можно сделать вывод о том, что украинское "оккупационное командование" планирует проведение боевых вылазок диверсионно-разведывательных групп на данном участке..." - заявляет он, используя типичную агрессивную терминологию.
Он утверждает, что защитники Украины якобы приготовили проходы в минных заграждения в северных пригородах Донецка. При этом сепаратист ссылается на некую зафиксированную "активность разведгрупп".
"Мы не исключаем того, что командующий оккупационными войсками Наев, используя "рождественское" перемирие, намеревается продвинуть своих бойцов вперед на данном участке и сократить межпозиционное пространство", - добавил Безсонов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, провокация, ВСУ, наступление
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